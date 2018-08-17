Дзюба поставил Лукашенко на место

«Батьку мы уважаем. Он хороший. Белорусы — наши братья. Я почти каждому пожал руку, они бились. Хорошо, что мы доказали, что «Зенит» есть «Зенит», — заявил спортсмен корреспонденту портала Sports.ru после выигранного ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

9 августа в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» проиграл минскому «Динамо» со счетом 0:4. Лукашенко после этого матча заявил, что игроки «Динамо» подарили праздник всей стране, а петербургские футболисты «с распальцовкой приехали» и недооценили минчан.

«Мы видели, в каком состоянии этот «Зенит» был. Некоторые игроки уже на четвереньках ходили», — заявил белорусский президент.

Шестнадцатого августа российский клуб в Петербурге дополнительное время обыграл «Динамо» со счетом 8:1 (основное время — 4:0) и вышел в следующую стадию Лиги Европы.