«Тоттеннхэм» переиграл «Фулхэм» в матче второго тура АПЛ

«Тоттенхэм» переиграл «Фулхэм» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

«Тоттенхэм» одержал вторую победу в чемпионате, тогда как «Фулхэм» потерпел второе поражение.

Ранее в СМИ сообщалось, что лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» намерен перенести открытие нового стадиона команды из-за возникших проблем с системами безопасности арены.