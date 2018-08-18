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«Тоттеннхэм» переиграл «Фулхэм»
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«Тоттеннхэм» переиграл «Фулхэм» в матче второго тура АПЛ 

RT на русском 18 августа 2018
Фото: Reuters
«Тоттенхэм» переиграл «Фулхэм» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе «Тоттенхэма» голы забили Лукас (43-я минута), Киран Триппьер (74-я) и Харри Кейн (77-я).
У «Фулхэма» мяч на счету Александра Митровича (52-я).
«Тоттенхэм» одержал вторую победу в чемпионате, тогда как «Фулхэм» потерпел второе поражение.
Ранее в СМИ сообщалось, что лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» намерен перенести открытие нового стадиона команды из-за возникших проблем с системами безопасности арены.
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