Ещё
Кремль уклонился от дискуссии по поводу победы «Зенита»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кремль уклонился от дискуссии по поводу победы «Зенита» 

Деловая газета «Взгляд» 17 августа 2018
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков порадовался победе петербургского «Зенита» в матче с минским «Динамо», но не стал комментировать заявление тренера белоруссов по поводу разгромного проигрыша своей команды.
Песков сообщил, что не наблюдал за матчем, но порадовался победе российских футболистов.
«А кто выиграл? «Зенит» выиграл? Ну, слава Богу», — передает РИА «Новости» слова Пескова. При этом он не стал комментировать слова главного тренера «Динамо» Сергея Гуренко, который заявил, что «Зенит» был лучше на поле за счет продавливания через центр, подач, фолов и «Газпрома». «Я не хотел бы никак вот в эти дискуссии влезать. Поэтому я не буду отвечать на ваш вопрос», — сказал Песков.
Напомним, в четверг «Зенит» разгромил «Динамо» со счетом 8:1 и пробился в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.
После победы главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак ответил на реплику президента Белоруссии Александра Лукашенко о «ползающих на четвереньках игроках».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Уткин выполнил обещание перечислить гонорар от ЧМ-2018 на благотворительность ЦСКА наказали за баннеры в адрес Еременко Умер легендарный советский футболист Алексей Парамонов
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики18
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение