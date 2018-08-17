Кремль уклонился от дискуссии по поводу победы «Зенита»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков порадовался победе петербургского «Зенита» в матче с минским «Динамо», но не стал комментировать заявление тренера белоруссов по поводу разгромного проигрыша своей команды.

Песков сообщил, что не наблюдал за матчем, но порадовался победе российских футболистов.

«А кто выиграл? «Зенит» выиграл? Ну, слава Богу», — передает РИА «Новости» слова Пескова. При этом он не стал комментировать слова главного тренера «Динамо» Сергея Гуренко, который заявил, что «Зенит» был лучше на поле за счет продавливания через центр, подач, фолов и «Газпрома». «Я не хотел бы никак вот в эти дискуссии влезать. Поэтому я не буду отвечать на ваш вопрос», — сказал Песков.

Напомним, в четверг «Зенит» разгромил «Динамо» со счетом 8:1 и пробился в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.