«Спартак» продлил контракт с Зобниным

По информации издания, новое соглашение предполагает зарплату в €3 млн в год без учета бонусов. Сумма отступных также будет увеличена — с €15 млн до €35 млн Контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Зобнин защищает цвета "Спартака" с лета 2016 года, когда перешел из московского "Динамо". В прошлом сезоне Зобнин принял участие в 19 матчах за красно-белый клуб. Кроме того, хавбек был основным игроком сборной России на чемпионате мира 2018 года.

Александром Максименко. Также "Спартак" рассчитывает в ближайшее время продлить контракты с вратарями Александром Селиховым