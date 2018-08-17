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«Спартак» продлил контракт с Зобниным
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«Спартак» продлил контракт с Зобниным 

Газета.Ru 17 августа 2018
Фото: РИА Новости
Московский "Спартак" подпишет новый контракт с полузащитником Романом Зобниным, сообщает Sport24.
По информации издания, новое соглашение предполагает зарплату в €3 млн в год без учета бонусов. Сумма отступных также будет увеличена — с €15 млн до €35 млн Контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.
Зобнин защищает цвета "Спартака" с лета 2016 года, когда перешел из московского "Динамо". В прошлом сезоне Зобнин принял участие в 19 матчах за красно-белый клуб. Кроме того, хавбек был основным игроком сборной России на чемпионате мира 2018 года.
Также "Спартак" рассчитывает в ближайшее время продлить контракты с вратарями Александром Селиховым и Александром Максименко.
Ранее бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу рассказал, где мог бы заиграть полузащитник сборной России и московского "Спартака" Роман Зобнин.
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