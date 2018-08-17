Роналду начнёт в «Ювентусе» с победы над «летающими ослами»

Прогнозы на главные матчи первого тура Серии А и Примеры

18 августа

"Кьево" — "Ювентус"

Ставки: в матче будет 2-3 гола за 1.90, победа "Ювентуса" всухую за 1.75, первый гол в матче между 15:00 и 30:00 за 3.25 в (Сделать ставку) : в матче будет 2-3 гола за 1.90, победа "Ювентуса" всухую за 1.75, первый гол в матче между 15:00 и 30:00 за 3.25 в БК "Лига Ставок"

"Кьево" — один из самых удобных соперников для "Ювентуса" в последние годы. Туринцы в предыдущих 12 встречах с жёлто-синими одержали 11 побед при одной ничьей, поэтому фактор чужого поля на линии практически не сказался. Победа "старой синьоры" оценивается удручающим коэффициентом 1.22, что вынуждает искать менее очевидные варианты.

"Летающие ослы" находятся в печальном состоянии. Команда в минувшем сезоне всерьёз рисковала вылететь, но завершила чемпионат тремя трудовыми победами с разницей в один мяч и спаслась. Все эти встречи обязанности главного тренера "Кьево" исполнял Лоренцо Д'Анна, выступавший за клуб в течение 13 лет в качестве игрока.

Разумеется, после такого финиша местную легенду быстро утвердили в роли главного тренера. Этим всё и ограничилось: летом "Кьево" заполучил Эмануэля Джаккерини и Филипа Джорджевича , которым на двоих уже 63 года. Других трансферов болельщики так и не дождались, что ставит будущее команды под вопрос.

Д'Анна впервые проводит полноценную предсезонку с профессиональной командой, проблемы с обороной никуда не делись, а состав у жёлто-синих весьма ограничен. Никакого обновления произведено не было, да и нынешняя форма возрастных новичков вызывает сомнения. Слишком много настораживающих факторов, превращающих "Кьево" в клуб-загадку.

На другой чаше весов обновлённый "Ювентус" — уже без Буффона, зато с Криштиану Роналду . Массимо Аллегри знает толк в успешном старте сезона: туринцы ударно начинали две прошлые кампании, неизменно одерживая по шесть побед в семи первых турах Серии А. Больше того — в прошлом сезоне "Юве" на этом отрезке лишь раз забил меньше двух мячей.

Разумеется, существенное изменение состава и усталость после недавнего ЧМ-2018 вполне способны осложнить жизнь подопечным Массимилиано Аллегри. Но преимущество "старой синьоры" в индивидуальном мастерстве настолько велико, что должно покрыть проблемы с сыгранностью и не лучшей физической готовностью. Строго говоря, "Кьево" слишком хил, чтобы в полной мере обнажить слабости "Ювентуса".

Раз так, при выборе ставок лучше отталкиваться от фаворита. Наиболее вероятен вариант, при котором обновленный "Ювентус" поначалу будет испытывать сложности при взломе эшелонированной обороны соперника, но ближе к середине первого тайма нащупает слабые места и начнёт бить по ним. На быстрый гол лучше не ставить, да и "победа гостей по итогам первого тайма и матча" за 1.70 выглядит скучно. Если вы уверены, что туринцы откроют счёт до перерыва, стоит взять вариант "победа гостей в обоих таймах" за 2.40 в БК "Лига Ставок".

Вероятность примерно та же, но коэффициент гораздо приятнее.

Не стоит ждать от матча парада с участием всех единиц военной техники или бенефиса Роналду. Первый матч сезона, несколько важных новичков и проблемы с взаимопониманием, укороченный отпуск — всё это заставляет сомневаться в разгроме. Для того же Криштиану гораздо важнее будет первый домашний матч в новом клубе, а не встреча в Вероне

Неплохо выглядит предложение "в матче будет 2-3 гола" за 1.90. Также стоит рассмотреть победу "Ювентуса" всухую за 1.75 и "второй тайм результативнее первого" за 2.05. Любителям рисковать можно подумать о победе туринцев при тотале меньше 2,5 мяча за 2.90.

Отдельный вариант — ставка на первый гол в матче. В прошлом сезоне Серии А больше половины от всех мячей "Юве" в первом тайме пришлись на отрезок между 16-й и 31-й минутой (18 из 35). "Первый гол в матче между 15:00 и 30:00" оценён в 3.25: с точки зрения математики, на дистанции этот вариант должен принести прибыль.

"Лацио" — "Наполи"

Ставки: тотал меньше 3 мяча за 1.75, победа "Лацио" с нулевой форой за 2.01 в БК "Лига Ставок". (Сделать ставку) : тотал меньше 3 мяча за 1.75, победа "Лацио" с нулевой форой за 2.01 в БК "Лига Ставок".

Встреча двух крепких команд с сопоставимыми амбициями. Римляне в последние годы привыкли получать от "Наполи" по-полной (одна ничья и пять поражений в шести предыдущих встречах), но есть ощущение, что с уходом Маурицио Сарри в "Челси" неаполитанцам станет ощутимо тяжелее удерживать заданную планку.

Предсезонку при Карло Анчелотти "Наполи" провёл жутко нестабильно, чередуя безнадёжные поражения (0:5 от "Ливерпуля", 1:3 от "Вольфсбурга") с красивыми победами (3:1 над "Боруссией" Д). Если суммировать впечатления, то "партенопейцы" скорее не убедили. Очевидно, что команде после смены тренера и ухода нескольких ключевых футболистов

потребуется время.

Масштабные перемены и нестабильность "Наполи", а также фактор своего поля повышают шансы "Лацио". Букмекеры считают хозяев аутсайдерами, что выглядит довольно странно. Победа "Лацио" с нулевой форой идёт за соблазнительные 2.01 — в случае ничьей будет возврат.

Второй момент — линия на тоталы. Игроки уже привыкли ждать от "Наполи" верховых матчей и обилия голов, но при Анчелотти команда станет прагматичнее и сбалансированнее. По крайней мере, на первых порах. "На данный момент мы не можем играть с высокой линией обороны, так как плохо выбираем нужное время для начала прессинга и нас легко ловят. Сейчас будет лучше, если мы будем защищаться немного глубже, как делали это в матче с Дортмундом ", — объяснял тренер журналистам пару дней назад.

"Тотал меньше 2,5 мяча" оценён коэффициентом 2.20. Более осторожные любители ставок могут подстраховаться и взять "тотал меньше 3 мяча" за вполне играбельные 1.75.

19 августа

Ставки: победа "Хетафе" с форой (+2) за 1.85, тотал меньше 3,5 мяча за 1.70 в БК "Лига Ставок". (Сделать ставку) : победа "Хетафе" с форой (+2) за 1.85, тотал меньше 3,5 мяча за 1.70 в БК "Лига Ставок".

Скромный "Хетафе" очень редко отнимает очки у мадридского гранда, в последний раз подобное случалось летом 2012 года, когда у руля "королевского клуба" был Жозе Моуринью. С тех пор — девять поражений в девяти матчах. Причём всякий раз команды совместными усилиями забивали как минимум три гола.

Неудивительно, что букмекеры оценивают победу "Реала" коэффициентом 1.20. Но если абстрагироваться от магии имени, станет понятно, что у "Хетафе" есть вполне осязаемые шансы на как минимум достойное сопротивление мадридцам. Даже если вынести за скобки опостылевшие аргументы про уход Криштиану Роналду и Зинедина Зидана , список причин выйдет неплохим.

Во-первых, 15 августа "Реал" в Эстонии сыграет с "Атлетико" в матче за Суперкубок УЕФА . Лидеры мадридцев из-за ЧМ-2018 не смогли полноценно отдохнуть, что способно снизить уровень мотивации на не самую важную игру с соперником, которого "Реал" в последние годы побеждал в любом состоянии.

Во-вторых, "Хетафе" — уже совсем не тот мальчик для битья, что пару лет назад. "Синие" под руководством Пепе Бордаласа стали одним из главных сюрпризов прошлого сезона, финишировав на восьмом месте в Примере. До зоны еврокубков не хватило всего трёх очков.

В третьих, обе победы над "Хетафе" в минувшем чемпионате дались "Реалу" с большим трудом. 2:1 в гостях (с победным голом Роналду на 85-й минуте) и 3:1 — дома (с удалением Лоика Реми на 47-й минуте).

В четвёртых, отлаженный прессинг "Хетафе" имеет шансы стать большой проблемой для перестраивающейся команды: новый тренер, другие требования и иная модель игры рискуют вызвать несогласованность, несыгранность и просто привести к увеличению количества ошибок.

Ставка "гости не проиграют" за 4.25 имеет право на жизнь, но есть возможность подстраховаться и заиграть фору. "Победа "Хетафе" с форой (+1,5)" идёт за 2.45, а с форой (+2) — за 1.85. Недурно смотрится и "тотал меньше 3,5 мяча" за 1.70 — вряд ли на старте сезона стоит ждать голевых подвигов от обновлённого "Реала".