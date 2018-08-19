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Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
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Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ 

Рамблер 19 августа 2018
Украинский футболист, обвиненный в демонстративном неуважении к государственной символике РФ, заявил, что уважает флаг и гимн России.
В Сочи вчера прошел матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между местной одноименной командой и клубом «Нижний Новгород». Перед началом поединка защитник гостей Виталий Федорив отвернулся от флага России, когда звучал гимн. Об этом сообщает Sport24.
30-летний украинский футболист остался стоять лицом к трибунам, когда остальные игроки и арбитры повернулись к российскому триколору.
Однако сам спортсмен заверил, что не показывал неуважения к флагу и гимну России, передает РИА Новости.
«Я человек верующий и перед игрой произношу слова молитвы. Так было и вчера. Спорт вне политики. С уважением отношусь к российскому флагу и гимну. Прошу не искать какой-то политической подоплеки в этом моменте», — сказал Федорив.
Матч «Сочи» — «Нижний Новгород» завершился со счетом 1:0.
Отметим, что из-за проблем с экономикой страны украинский футбол в последние годы пришел в упадок: прекратили существование некоторые клубы, многие местные футболисты уехали играть в российские команды.
Федорив начал спортивную карьеру в киевском «Динамо». С 2008 по 2011 год он играл за пермский «Амкар». В этом году начал выступать за «Нижний Новгород».
Футболисты порой пытаются высказывать свои политические убеждения, касающиеся украинского националистического переворота 2014 года. Так, во время прошедшего чемпионата мира один из хорватских футболистов повторил в соцсетях лозунги бандеровцев. После этого хорватские футбольные функционеры извинились перед россиянами.
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