Ещё
Агент Головина отреагировал на ситуацию с ночным клубом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Агент: Головина не было в ночном клубе 

Газета.Ru 17 августа 2018
Фото: РИА Новости
Агент полузащитника французского "Монако" и сборной России Александра Головина Олег Артемов опроверг информацию о том, что его клиент посетил ночной клуб, в котором скандально отдыхали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, передает "Чемпионат.com".
"Информация о том, что Головин посетил ночной клуб в Монте-Карло, не соответствует действительности. Его там не было. Эта видеозапись сделана два года назад в одном из московских клубов. Кому и зачем понадобилось публиковать ее сейчас, сказать трудно, но никакого отношения к Монако она не имеет. Кого-то, видимо, очень не устраивает безупречный имидж моего клиента. Российским СМИ рекомендую более тщательно проверять источники информации и не вводить в заблуждение аудиторию", — заявил Артемов.
Сейчас Головин продолжает восстанавливаться после травмы связок голеностопа.
Ранее в "Монако" рассказали о сроках восстановления Головина.
Газета.Ru: последние новости
Уткин пожертвовал миллион рублей на благотворительность В матче чемпионата России футболист выбил мяч за пределы стадиона Наркоторговцы по ошибке убили 16-летнего футболиста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики18
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение