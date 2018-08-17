Агент Головина отреагировал на ситуацию с ночным клубом

Агент: Головина не было в ночном клубе

Агент полузащитника французского "Монако" и сборной России Александра Головина Олег Артемов опроверг информацию о том, что его клиент посетил ночной клуб, в котором скандально отдыхали футболисты Александр Кокорин Павел Мамаев , передает "Чемпионат.com" "Информация о том, что Головин посетил ночной клуб в Монте-Карло, не соответствует действительности. Его там не было. Эта видеозапись сделана два года назад в одном из московских клубов. Кому и зачем понадобилось публиковать ее сейчас, сказать трудно, но никакого отношения к Монако она не имеет. Кого-то, видимо, очень не устраивает безупречный имидж моего клиента. Российским СМИ рекомендую более тщательно проверять источники информации и не вводить в заблуждение аудиторию", — заявил Артемов. Сейчас Головин продолжает восстанавливаться после травмы связок голеностопа. Ранее в "Монако" рассказали о сроках восстановления Головина.