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В БАТЭ определились с главным тренером команды
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В БАТЭ определились с главным тренером команды 

Газета.Ru 18 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Руководство белорусского БАТЭ утвердило исполнявшего обязанности главного тренера Алексея Багу в должности рулевого команды, пишет Sport24 со ссылкой на пресс-службу действующих чемпионов Белоруссии.
Напомним, Бага числился исполняющим обязанности главного тренера борисовчан после отставки предыдущего наставника Олега Дулуба в июне 2018 года.
Под руководством 37-летнего специалиста БАТЭ прошел в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с голландским ПСВ. В чемпионате Белоруссии борисовчане уверенно идут на первом месте.
Ранее БАТЭ сыграл в ничью с азербайджанским "Карабахом" (1:1).
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