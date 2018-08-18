В БАТЭ определились с главным тренером команды

Руководство белорусского БАТЭ утвердило исполнявшего обязанности главного тренера Алексея Багу в должности рулевого команды, пишет Sport24 со ссылкой на пресс-службу действующих чемпионов Белоруссии.

Напомним, Бага числился исполняющим обязанности главного тренера борисовчан после отставки предыдущего наставника Олега Дулуба в июне 2018 года.

Под руководством 37-летнего специалиста БАТЭ прошел в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с голландским ПСВ. В чемпионате Белоруссии борисовчане уверенно идут на первом месте.

Ранее БАТЭ сыграл в ничью с азербайджанским "Карабахом" (1:1).