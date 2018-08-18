Шанс на титул: новичок из Хорватии спасет ЦСКА

Влашич дебютирует за ЦСКА в матче с «Арсеналом»

Московский ЦСКА выдал худший старт сезона за все время существования Российской премьер-лиги. Всего одно очко в трех турах при единственном забитом мяче в ворота «Енисея» с крайне спорного пенальти.

Отсутствие громких приобретений ввиду сложной финансовой ситуации у президента клуба Евгения Гинера , вынужденного экономить, тоже не предвещало вице-чемпионам страны легкой жизни, однако вряд ли болельщики ожидали, что начало сезона выдастся таким.

Команда Виктора Гончаренко начала с победы в Суперкубке России над чемпионом «Локомотивом» благодаря единственному голу Хетага Хосонова в дополнительное время, а затем набрала один балл в трех турах.

ЦСКА испытывает сложности при создании голевых моментов, к тому же команде не хватает сыгранности, что вполне логично, учитывая, что трио центральных защитников Хердюр Магнуссон — Никита Чернов — Родриго Бекао никогда не играло вместе, а новичками также являются Яка Бийол и Абель Эрнандес . Да и молодой хорват Кристиян Бистрович отыграл совсем немного матчей в концовке прошлого сезона.

В игре с «Арсеналом» за ЦСКА наверняка дебютирует еще один футболист — арендованный у английского «Эвертона» хорватский плеймейкер Никола Влашич, с которым связываются очень большие надежды.

Влашич должен взять на себя функции управления игрой, особенно с учетом очередной травмы Алана Дзагоева , выбывшего на старте сезона.

При этом говорить о том, что на своем поле в четвертом туре ЦСКА непременно разживется первой победой, преждевременно. Соперник у красно-синих очень непростой.

Тульский «Арсенал» в прошлом году выдал мощный сезон и остановился в шаге от еврокубков под руководством Миодрага Божовича. После того как черногорец обиделся на клубное руководство из-за невовремя предложенного нового контракта, «канониров» возглавил Олег Кононов

Под управлением сделавшего себе в России имя в «Краснодаре» «канониры» играют в качественный футбол и смотрятся достаточно крепкой командой и без вернувшегося в «Зенит» Артема Дзюбы.

В прошлом туре туляки в меньшинстве перевернули домашний поединок с грозненским «Ахматом», сумев вдесятером не только отыграться, но и провести еще два гола, вырвав победу.

Стоит отметить, что в обеих командах есть дисквалифицированные. У «Арсенала» в прошлом туре был за две желтые карточки удален Кантемир Берхамов , а Кирилл Набабкин , выходивший у ЦСКА в этом сезоне в опорной зоне, схлопотал двухматчевую дисквалификацию, за то что лягнул соперника в поединке с «Енисеем».

«Краснодар» и «Спартак» подходят к уже ставшим принципиальным противостоянию в южном городе с вопросами.

Для хозяев главной задачей является поиск замены Федору Смолову, проданному в «Локмотив». При этом черно-зеленые уже анонсировали, что никого покупать не будут.

Фактически, заменить лучшего бомбардира двух из трех последних чемпионатов России и второго бомбардира прошлого сезона могут три человека. Конкурировать за позицию центрального нападающего будут молодые Иван Игнатьев Магомед-Шапи Сулеймановым и бразилец Ари, уже не являющийся легионером, так как получил российское гражданство.

При этом последние двое способны сыграть и на фланге, так что, при желании, тренерский штаб может разместить одновременно на поле всех троих.

«Быки» неплохо начали сезон, оправившись после стартового поражения от «Рубина» (1:2) и одержав затем две победы подряд. Правда, в поединках со «Спартаком» дела у клуба в последнее время шли не очень хорошо, и наверняка владелец «Краснодара» Сергей Галицкий , давно недолюбливающий красно-белых очень хочет исправления ситуации.

Сами спартаковцы в чемпионате чувствуют себя в турнирном плане еще увереннее, набрав семь баллов в трех играх, но к выезду они подходят в отвратительном настроении после вылета из Лиги чемпионов от ПАОКа.

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Учитывая вылет из Лиги чемпионов, «Спартак» просто обязан рвать и метать в чемпионате, где к тому же нельзя отпускать пока не терявший очков и принимающий в этом туре на своем поле «Урал» санкт-петербургский «Зенит».

«Ахмат» и «Рубин» начали сезон довольно средне, хотя и показывают себя традиционно крепкими командами. Правда, провал грозненцев в прошлом туре, когда они, ведя в счете и получив численное преимущество еще в первом тайме, пропустили затем три гола от «Арсенала», стал для команды ударом.

«Рубин» разжился на старте чемпионата четырьмя зачетными баллами, опережая своего сегодняшнего соперника на очко, но мог бы после стартовой победы над «Краснодаром» рассчитывать и на большее.