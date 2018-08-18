Тренер «Ювентуса» рассказал о дебюте Роналду

"Сегодня для нас начинается новый сезон. Этим летом мы купили Роналду — лучшего игрока в мире. Роналду дебютирует в первом же туре. У меня есть некоторые идеи относительно того, как мы будем играть. Но мне нужно еще пару игр и тренировок.

Криштиану необычный футболист. Об этом говорит его карьера. Он приносит пользу команде, но мы не должны останавливаться на достигнутом", — приводит слова специалиста Daily Mail.

"Ювентус" начнет новый сезон 18 августа матчем против "Кьево".

Ранее Роналду спел на ритуале посвящения в "Ювентусе".