Ещё
Тренер «Ювентуса» рассказал о дебюте Роналду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер «Ювентуса» рассказал о дебюте Роналду 

Газета.Ru 18 августа 2018
Фото: Reuters
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, когда болельщики туринского клуба смогут увидеть новичка команды Криштиану Роналду на поле, передает "Советский спорт".
"Сегодня для нас начинается новый сезон. Этим летом мы купили Роналду — лучшего игрока в мире. Роналду дебютирует в первом же туре. У меня есть некоторые идеи относительно того, как мы будем играть. Но мне нужно еще пару игр и тренировок.
Криштиану необычный футболист. Об этом говорит его карьера. Он приносит пользу команде, но мы не должны останавливаться на достигнутом", — приводит слова специалиста Daily Mail.
"Ювентус" начнет новый сезон 18 августа матчем против "Кьево".
Ранее Роналду спел на ритуале посвящения в "Ювентусе".
Газета.Ru: последние новости
Уткин пожертвовал миллион рублей на благотворительность В матче чемпионата России футболист выбил мяч за пределы стадиона Наркоторговцы по ошибке убили 16-летнего футболиста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики18
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение