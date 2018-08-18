Тренер «Тоттенхэма» не будет рисковать здоровьем Кейна

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино рассказал, что он учитывает состояние форварда команды Гарри Кейна , которые за последние два сезона три раза выбывал из-за травмы, передает "Советский спорт"

Многие фанаты задавали вопросы, которые касались физического состояния футболиста после чемпионата мира, где Кейн в составе сборной Англии дошел до полуфинала турнира.

"Уважаю все мнения, но мы не можем объяснить, как мы готовим игроков в клубе. Люди не знают, как чувствовал себя Гарри после прошлого матча, тренировался ли он в следующие дни, или работал в тренажерном зале, или отдыхал.

Конечно, я не собираюсь рисковать. Если мы будем осознавать, что Гарри не готов играть, то он не выйдет на матч. Но у нас 25-30 человек обсуждают эти вопросы — тренеры, спортивные врачи, физиотерапевты. Если мы неправы в выборе состава, то ошибаемся мы все", — цитирует специалиста Goal.

Ранее сообщалось, что "Бавария" попытается купить защитника "Тоттенхэма" Алдервейрелда.