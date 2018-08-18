Ещё
Тренер «Тоттенхэма» не будет рисковать здоровьем Кейна
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер «Тоттенхэма» не будет рисковать здоровьем Кейна 

Газета.Ru 18 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино рассказал, что он учитывает состояние форварда команды Гарри Кейна, которые за последние два сезона три раза выбывал из-за травмы, передает "Советский спорт".
Многие фанаты задавали вопросы, которые касались физического состояния футболиста после чемпионата мира, где Кейн в составе сборной Англии дошел до полуфинала турнира.
"Уважаю все мнения, но мы не можем объяснить, как мы готовим игроков в клубе. Люди не знают, как чувствовал себя Гарри после прошлого матча, тренировался ли он в следующие дни, или работал в тренажерном зале, или отдыхал.
Конечно, я не собираюсь рисковать. Если мы будем осознавать, что Гарри не готов играть, то он не выйдет на матч. Но у нас 25-30 человек обсуждают эти вопросы — тренеры, спортивные врачи, физиотерапевты. Если мы неправы в выборе состава, то ошибаемся мы все", — цитирует специалиста Goal.
Ранее сообщалось, что "Бавария" попытается купить защитника "Тоттенхэма" Алдервейрелда.
Газета.Ru: последние новости
Уткин пожертвовал миллион рублей на благотворительность В матче чемпионата России футболист выбил мяч за пределы стадиона Наркоторговцы по ошибке убили 16-летнего футболиста
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики19
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение