Игнашевич призвал ЦСКА начать побеждать в РПЛ

"Хочется пожелать удачи и терпения нашей команде сегодня! Пора набирать очки!" — написал Игнашевич в своем инстаграме.

Московский ЦСКА после трех туров РПЛ занимает тринадцатую строчку таблицу, набрав всего два очка.

В рамках четвертого тура РПЛ армейская команда сыграет дома с тульским "Арсеналом". Матч состоится 18 августа и начнется в 16.30 по московскому времени.

Ранее хавбек ЦСКА назвал "Арсенал" "хорошим соперником".