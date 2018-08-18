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Игнашевич призвал ЦСКА начать побеждать в РПЛ
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Игнашевич призвал ЦСКА начать побеждать в РПЛ 

Газета.Ru 18 августа 2018
Фото: РИА Новости
Бывший полузащитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич призвал свою команду начать набирать очки в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт".
"Хочется пожелать удачи и терпения нашей команде сегодня! Пора набирать очки!" — написал Игнашевич в своем инстаграме.
Московский ЦСКА после трех туров РПЛ занимает тринадцатую строчку таблицу, набрав всего два очка.
В рамках четвертого тура РПЛ армейская команда сыграет дома с тульским "Арсеналом". Матч состоится 18 августа и начнется в 16.30 по московскому времени.
Ранее хавбек ЦСКА назвал "Арсенал" "хорошим соперником".
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