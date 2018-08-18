Моуринью оценил фильм про «Манчестер Сити»

Моуринью оценил фильм, снятый про «Манчестер Сити»

Главный тренер « Манчестер Юнайтед » Жозе Моуринью оценил документальный фильм про «Манчестер Сити», который вышел под названием «Всё или ничего».

В фильме существуют шутки про «Манчестер Юнайтед» и, в частности, про Моуринью, которого называют «оборонительным тренером».

«Я думаю, можно снять фантастическое кино и при этом с уважением отнестись к другим. Необязательно неуважительно высказываться о других, чтобы получился отличный фильм», — цитирует Моуринью Manchester Evening News.

Он также отметил, что «Манчестер Сити» показал отсутствие культурных манер.

«Можно быть богатым клубом, скупить лучших игроков мира, но манеры-то не купишь. Вот это они и продемонстрировали», — заявил Моуринью.

Ранее сообщалось, что в английском «Манчестер Юнайтед» впервые за 140-летнюю историю клуба может появиться должность спортивного директора.