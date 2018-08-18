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Моуринью оценил фильм про «Манчестер Сити»
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Моуринью оценил фильм, снятый про «Манчестер Сити» 

RT на русском 18 августа 2018
Фото: globallookpress.com
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил документальный фильм про «Манчестер Сити», который вышел под названием «Всё или ничего».
В фильме существуют шутки про «Манчестер Юнайтед» и, в частности, про Моуринью, которого называют «оборонительным тренером».
«Я думаю, можно снять фантастическое кино и при этом с уважением отнестись к другим. Необязательно неуважительно высказываться о других, чтобы получился отличный фильм», — цитирует Моуринью Manchester Evening News.
Он также отметил, что «Манчестер Сити» показал отсутствие культурных манер.
«Можно быть богатым клубом, скупить лучших игроков мира, но манеры-то не купишь. Вот это они и продемонстрировали», — заявил Моуринью.
Ранее сообщалось, что в английском «Манчестер Юнайтед» впервые за 140-летнюю историю клуба может появиться должность спортивного директора.
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