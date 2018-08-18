Болельщики ЦСКА вывесили баннеры против Еременко

Болельщики ЦСКА вывесили баннеры против бывшего полузащитника команды, недавно перешедшего в московский «Спартак», Романа Ерёменко.
«Про крепкую дружбу в «Спартаке» слышал?», «Обколются своим кокаином и бягут в „Спартак“, — приводит содержимое баннеров „Спорт-Экспресс“, которые вывесили фанаты во время матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским „Арсеналом“.
Некоторые из растяжек носят нецензурный характер. Фанаты армейцев также вывесили баннеры против полузащитников „Спартака“ Романа Зобнина и Александра Ташаева, ранее игравших за „Динамо“, а также главного тренера Массимо Карреры.
Ранее генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему экс-игрок армейцев Роман Ерёменко перешёл в „Спартак“.