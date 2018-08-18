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ЦСКА обыграл тульский «Арсенал»
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ЦСКА одержал первую победу в РПЛ, обыграв тульский «Арсенал» 

RT на русском 18 августа 2018
Фото: PFCCSKAMOSCOW Facebook
Московский ЦСКА дома обыграл тульский «Арсенал» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счётом 3:0.
Победу армейцам принесли голы Абеля Эрнандеса (10-я минута), Кристиана Бистровича (78-я) и Фёдора Чалова (83-я).
На 67-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Гии Григалавы.
ЦСКА одержал первую победу в чемпионате РПЛ. Армейцы, набрав пять очков, поднялись на шестое место. «Арсенал» с четырьмя баллами расположился на восьмой строчке.
Ранее болельщики ЦСКА вывесили баннеры против бывшего полузащитника команды Романа Ерёменко, недавно перешедшего в московский «Спартак».
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