ЦСКА обыграл тульский «Арсенал»

ЦСКА одержал первую победу в РПЛ, обыграв тульский «Арсенал»

Московский ЦСКА дома обыграл тульский «Арсенал» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:0.

Победу армейцам принесли голы Абеля Эрнандеса (10-я минута), Кристиана Бистровича (78-я) и Фёдора Чалова (83-я).

На 67-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Гии Григалавы

ЦСКА одержал первую победу в чемпионате РПЛ. Армейцы, набрав пять очков, поднялись на шестое место. «Арсенал» с четырьмя баллами расположился на восьмой строчке.