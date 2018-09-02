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На матче «Зенит» — «Спартак» ожидается аншлаг
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На матче «Зенит» — «Спартак» ожидается аншлаг 

Вести.Ru + ещё 90 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
В воскресенье, 2 сентября, в рамках чемпионата России по футболу состоятся четыре матча. В центральной игре 6-го тура в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе встретятся местный "Зенит" и московский "Спартак". На матче ожидается аншлаг.
В 12:30 мск на официальном сайте продаж билетов оставалось менее 300 свободных мест. Напомним, что арена "Санкт-Петербург" при этом по официальным данным вмещает более 64 тысяч болельщиков.
Встреча начнется в 19:00 мск. Сейчас в таблице чемпионата с 15 очками лидирует "Зенит", который одержал пять побед в пяти матчах. "Спартак" с 13 баллами на данный момент тоже не потерпел ни одного поражения и делит второе место с "Ростовом", который провел на игру больше.
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