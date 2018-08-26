Гол Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Уфу»

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Уфой» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходившая в Уфе на стадионе «Нефтяник» завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Автором первого гола в матче стал полузащитник «Уфы» Иван Пуаревич, рикошетом от которого мяч, после удара Себатьяна Дриусси, залетел в ворота его команды.
Уже на 11-й минуте форвард «Зенита» Артём Дзюба со второй попытки смог переиграть голкипера «Уфы» Георги Шелию, который парировал первый удар но мяч отскочивший в штангу снова вернулся к нападающему, и тот переправил игровой снаряд в ворота уфимцев.
Хозяева завершали матч вдесятером. На 68-й минуте Боян Йоикич получил жёлтую, а затем за конфликт с Александром Ерохиным и красную карточку, после чего покинул поле.
В шестом туре «Зенит» в Санкт-Петербурге» сыграет с московским «Спартаком», а «Уфа» на выезде встретится с грозненским «Ахматом».
Ранее сообщалось, что «Краснодар» в гостях вырвал ничью у «Оренбурга» в матче пятого тура РПЛ.