Как Криштиану Роналду дебютировал в «Ювентусе»

Криштиану нанёс восемь ударов по воротам «Кьево» и не забил. Но он улыбается.

150 евро за взгляд на Криштиану

«Хочу творить историю с «Ювентусом». Мои друзья и партнёры по команде давно говорили, что этот клуб мне подойдёт. Я люблю сложные задачи, надеюсь, всё сложится хорошо. Понимаю, что в Серии А непросто играть, важны тактические нюансы. Но мне нравится сталкиваться с чем-то новым. Пусть и будет сложно, но в моей карьере и раньше были тяжёлые испытания. Сидеть и наслаждаться прежними успехами — не для меня. Хочу двигаться вперёд, к новым победам. Верю, что могу. Верю в партнёров по команде. Лига чемпионов — заветная цель любого клуба. Мы будем биться за выигрыш Лиги чемпионов, скудетто и другие трофеи», — эти слова Криштиану Роналду произнёс месяц назад на своей первой пресс-конференции в качестве игрока «Ювентуса», который выкупил обладателя «Золотого мяча» у «Реала» за 117 млн евро. Неделю назад португальский нападающий забил свой первый гол за чемпионов Италии в спарринге с фарм-клубом туринцев. И вот теперь состоялся официальный дебют Роналду — в гостевой встрече 1-го тура Серии А с «Кьево».

Надо ли говорить, что стадион «Марк-Антонио Бентегоди» собрал сегодня аншлаг? Тот факт, что клуб из Вероны, поднял цены на билеты после появления Роналду в «Ювентусе», никого не смутил. На первый ряд центральных трибун можно было попасть не за 100 евро как раньше, а уже за 150, на верхний ярус не за 40 евро, за 60, на угловые сектора не за 30 евро, а за 50. Естественно, «Кьево» установил клубный рекорд, заработав на билетах более 1 млн евро.

Роналду в первом тайме: три удара

Похоже, одно только присутствие в составе «Ювентуса» Роналду так испугало игроков «Кьево», что они на первых минутах даже отойти от собственной штрафной не могли и не видели мяча. Преимущество чемпиона по владению доходило до 85 на 15%. «Старая синьора» забила уже на 3-й минуте (правда, без участия CR7) и продолжала создавать момент за моментом. Казалось, разгрома хозяевам не избежать.

Тем не менее сам Криштиану почти не угрожал воротам 39-летнего Стефано Соррентино . В схеме 4-2-3-1 он как бы играл центрфорварда. Но иногда смещался на любимый левый фланг. Тогда вперед уходил Пауло Дибала, а Дуглас Коста — в центр. Роль эдакого свободного художника должна была запутать защитников «Кьево» и помочь Роналду найти свободное пространство в штрафной соперника при сверхплотной обороне. Однако мешал недостаток взаимопонимания. Новые партнёры не всегда чувствовали момент, когда португалец ускорялся под передачи на ход. При подачах же в штрафную в район одиннадцатиметровой хозяева внимательно следили за Роналду. В результате до перерыва обладатель «Золотого мяча» имел лишь два шанса забить, причём оба раза ему ассистировал Хуан Куадрадо . Сперва колумбиец выкатил мяч к линии штрафной — Криштиану пробил рядом со штангой. Потом Куадрадо длинным пасом из глубины наконец-то вознаградил Роналду за резкий рывок, но нападающий, легко уйдя от опекуна, опять промахнулся мимо цели.

В первом тайме Роналду совершил 24 касания мяча, сделал 15 передач (с точностью 86,7%), нанёс три удара (в створ — 0), совершил две потери и выиграл два верховых единоборства. Удачных обводок и пасов под удар у него не оказалось.

Роналду во втором тайме: пять ударов

Тем временем «Кьево» осмелел. Хозяева почувствовали: «Ювентус» ослабил хватку из-за того, что игра даётся слишком просто. «Летающие ослы» в какие-то отрезки матча стали даже высоко прессинговать. Помимо Роналду в основе гостей появились ещё два летних новичка — защитники Жоау Канселу и Леонардо Бонуччи , вернувшийся из «Милана». Их связка в правой зоне рискует превратиться в проблему для туринцев. Канселу — авантюрист с точки зрения игры в обороне, Бонуччи тоже ошибается, теряя концентрацию. Когда Мариуш Стемпиньки забил своему соотечественнику Войцеху Щенсны , Бонуччи пустил форварда за спину. Канселу при счёте 1:1 потерял Эмануэле Джаккерини и сфолил на нём. Гол Джаккерини с пенальти шокировал болельщиков «Ювентуса», ведь ничто не предвещало такого развития событий.

При счёте 1:2 Роналду начал всё чаще брать игру на себя, что и требуется от лидера. На самом деле португалец сыграл в Вероне очень неплохо, пусть и не забил. Массимилиано Аллегри грамотно перестроил игру заменами: «Ювентус» стал действовать по схеме 4-3-3 с Роналду (слева), Дибалой (справа) и Марио Манджукичем (по центру) в линии атаки.

С 61-й по 77-ю минуты «Ювентус» создал не менее пяти голевых моментов при участии Криштиану. Вот он бьёт головой после одного из многочисленных кроссов чемпиона Италии во втором тайме. Вот он тащит мяч к штрафной, разворачивается и стреляет в дальний угол — вратарь «Кьево» совершает красивое спасение. Вот Роналду вылетает по центру, получив пас от Дибалы, но его удар в последний момент блокирует защитник. Ещё Криштиану здорово навешивает на Манджукича, а хорват показывает португальцу большой палец: Марио совсем чуть-чуть не хватило для гола. Наконец, Роналду заработал и исполнил в фирменной манере опасный штрафной. Соррентино с гигантским трудом справился с мячом.

«Ювентус» ещё раз забивает без участия новичка (автогол Маттья Бани после углового), а на 86-й минуте случается самый потрясающий эпизод матча. Роналду пытается замкнуть подачу и из-за толчка со стороны защитника врезается во вратаря «Кьево». Мяч оказывается в сетке ворот хозяев. Показалось, что Соррентино после столкновения с португальцем потерял сознание и у него запал язык. Но худшего не случилось: врачи оказали помощь голкиперу, его унесли на носилках. Тем временем судья отменяет гол. Система VAR подсказала: мяч перед столкновением угодил в руку Криштиану! «Кьево» близок к сенсации. И всё-таки на 90+3-й минуте «Ювентус» дожимает соперника благодаря голу Федерико Бернардески.

Роналду встречает финальный свисток довольной улыбкой. Похоже, сегодня победа для него точно важнее личной статистики. Во втором тайме он пробил по воротам пять раз (в створ — четыре), совершил 33 касания мяча, выполнил ещё 15 передач (точность возросла до 90%), сделал два паса под удар, заработал два фола и выиграл одно верховое единоборство. Разве что в графе «дриблинг» сохранил ноль.

«Криштиану очень доволен»

Главный тренер «Ювентуса» признался по окончании матча в Вероне, что Роналду действительно доволен своим дебютом:

«Это большая победа, в которой мы нуждались, — сказал Аллегри. — Нам с самого старта нужно было это напоминание, что каждый матч в Серии А трудный и ничто не должно восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Самое главное в первых турах — взять очки.

Дебют Роналду? Он отлично справлялся физически. Роналду тренировался с нами всего семь дней, но у него всё было хорошо. Жаль, он не смог забить. Всё зависит от характеристик игроков рядом с ним. Сегодня у Криштиану было несколько моментов, Соррентино сделал несколько сейвов, также было несколько хороших движений, которые не замечали полузащитники. Я впечатлён тем, как Роналду влился в команду. Он имел моменты и был очень довольным в раздевалке».

Теперь Аллегри необходимо определиться, какая тактическая схема больше подходит для того, чтобы Роналду был столь же эффективен в «Ювентусе», как в «Реале».