Дебют в «Ювентусе»: Роналду едва не убил вратаря

Роналду едва не убил вратаря в дебютном матче за «Ювентус»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду дебютировал за "Ювентус". Он вышел в стартовом составе в матче 1-го тура чемпионата Италии с "Кьево" (3:2), проведя все 90 минут. 33-летний игрок не отметился результативными действиями, не беря в расчет нанесение травмы вратарю соперника Стефано Соррентино на 86-й минуте матча при счете 2:2. Роналду врезался коленом в лицо голкиперу, который какое-то время побывал в нокдауне, лежав обездвиженным на поле. В итоге Соррентино оклемался, но все-таки был заменен. На данный момент неизвестна степень тяжести травмы вратаря.