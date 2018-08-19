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Дебют в «Ювентусе»: Роналду едва не убил вратаря
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Роналду едва не убил вратаря в дебютном матче за «Ювентус» 

Спорт-Экспресс 19 августа 2018
Фото: globallookpress.com
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду дебютировал за "Ювентус". Он вышел в стартовом составе в матче 1-го тура чемпионата Италии с "Кьево" (3:2), проведя все 90 минут.
33-летний игрок не отметился результативными действиями, не беря в расчет нанесение травмы вратарю соперника Стефано Соррентино на 86-й минуте матча при счете 2:2. Роналду врезался коленом в лицо голкиперу, который какое-то время побывал в нокдауне, лежав обездвиженным на поле.
В итоге Соррентино оклемался, но все-таки был заменен. На данный момент неизвестна степень тяжести травмы вратаря.
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