Автографы советских футболистов оценили в миллион рублей

В один миллион рублей оценил фотографию с автографами советских футболистов житель Сочи. Объявление о продаже раритета он опубликовал на одном из сервисов бесплатных объявлений.

На снимке изображены игроки футбольного клуба «Спартак» — чемпионы СССР 1969 года. На оборотной стороне — автографы футболистов. Свои подписи поставили 15 игроков, уточнил автор.

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