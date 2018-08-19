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Автографы советских футболистов оценили в миллион рублей
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Автографы советских футболистов оценили в миллион рублей 

News.ru 19 августа 2018
Фото: youla.ru/Виталий З
В один миллион рублей оценил фотографию с автографами советских футболистов житель Сочи. Объявление о продаже раритета он опубликовал на одном из сервисов бесплатных объявлений.
На снимке изображены игроки футбольного клуба «Спартак» — чемпионы СССР 1969 года. На оборотной стороне — автографы футболистов. Свои подписи поставили 15 игроков, уточнил автор.
News.ru
Ранее News.ru выяснил, что россияне скрывают дома множество уникальных вещей, которые время от времени в силу разных причин пытаются продать. Самым дорогим лотом стала книга русского биолога Ивана Мичурина. Житель Москвы запросил за неё 45 миллионов.
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