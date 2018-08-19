Мойес может возглавить сборную США

СМИ: Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» может возглавить сборную США по футболу

Шотландский специалист Дэвид Мойес является основным претендентом на пост главного тренера сборной США по футболу.

Как сообщает The Times, 55-летний специалист заинтересован в работе с американской сборной.

Предыдущий наставник национальной команды США Брюс Арена покинул свой пост, после того как сборная не смогла квалифицироваться на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

Последним местом работы Моейса был «Вэст Хэм Юнайтед». На протяжении тренерской карьеры он работал в таких клубах, как «Эвертон», « Манчестер Юнайтед », «Реал Сосьедад» и «Сандерленд».