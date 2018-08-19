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Мойес может возглавить сборную США
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СМИ: Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» может возглавить сборную США по футболу 

RT на русском 19 августа 2018
Фото: imago sportfotodienst globallookpress.com
Шотландский специалист Дэвид Мойес является основным претендентом на пост главного тренера сборной США по футболу.
Как сообщает The Times, 55-летний специалист заинтересован в работе с американской сборной.
Предыдущий наставник национальной команды США Брюс Арена покинул свой пост, после того как сборная не смогла квалифицироваться на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.
Последним местом работы Моейса был «Вэст Хэм Юнайтед». На протяжении тренерской карьеры он работал в таких клубах, как «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад» и «Сандерленд».
Ранее стало известно, что Златко Далич останется главным тренером сборной Хорватии по футболу.
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