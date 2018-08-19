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Созин прокомментировал поступок Федорива
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Член комитета по этике РФС прокомментировал поступок украинского футболиста Федорива 

RT на русском 19 августа 2018
Фото: fcnn2018 Twitter
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал поступок украинского защитника «Нижнего Новгорода» Виталия Федорива, который не повернулся в сторону флага России во время исполнения гимна перед матчем седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Сочи».
«Сейчас Федорив станет героем на Украине. Будут говорить, что он гордость страны, раз так себя повёл», — цитирует Федорива Sport24.
Он высказал своё мнение насчёт оправдания украинского футболиста, заявившего, что молился перед игрой. По мнению члена РФС, руководство нижегородского клуба придумало легенду, чтобы смягчить скандал.
«Говорит, что молился? Не читал это высказывание. Он всегда молится? Если так говорит, жаль, что просто ещё недалекий. Видимо, до руководства клуба дошло, что так делать нельзя, и они придумали легенду. Молился, заклинание читал или Хоттабыча просил, чтобы выиграть матч — это всё враньё», — заявил Созин.
Он также призвал рассмотреть данный инцидент на заседании комитета по этике.
Ранее Виталий Федорив объяснил, почему не повернулся лицом в сторону флага России во время исполнения гимна страны перед матчем седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Сочи».
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