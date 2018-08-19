Стал известен характер травмы Щенникова

Стал известен характер травмы футболиста ЦСКА Щенникова

Стали известны результаты медицинского обследования защитника ЦСКА Георгия Щенникова , получившего травму в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, у 27-летнего защитника диагностировано повреждение приводящей мышцы левого бедра.

Отмечается, что информация о сроках восстановления игрока будут обнародована позднее.

Матч между ЦСКА и «Арсеналом» завершился победой «армейцев» со счётом 3:0.