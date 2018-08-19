Боатенг может уйти из «Баварии»

В «Баварии» подтвердили возможный переход Боатенга в ПСЖ

«50 на 50, что он уйдет. Если ПСЖ заплатит соответствующую цену, то он может уходить, но мы будем рады, если Боатенг останется», — приводит слова Хёнесса FourFourTwo.

29-летний защитник выступает за «Баварию» с 2011 года. В общей сложности он провёл 259 матчей за мюнхенскую команду, забил восемь мячей и отдал 20 голевых передач.

Ранее в «Баварии» назвали причину желания Боатенга покинуть клуб.