Ещё
Боатенг может уйти из «Баварии»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Баварии» подтвердили возможный переход Боатенга в ПСЖ 

RT на русском 19 августа 2018
Фото: Reuters
Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал информацию о возможном переходе защитника команды Жерома Боатенга во французский «Пари Сен-Жермен».
«50 на 50, что он уйдет. Если ПСЖ заплатит соответствующую цену, то он может уходить, но мы будем рады, если Боатенг останется», — приводит слова Хёнесса FourFourTwo.
29-летний защитник выступает за «Баварию» с 2011 года. В общей сложности он провёл 259 матчей за мюнхенскую команду, забил восемь мячей и отдал 20 голевых передач.
Ранее в «Баварии» назвали причину желания Боатенга покинуть клуб.
RT на русском: последние новости
«Ростов» обыграл тульский «Арсенал» в матче пятого тура РПЛ СМИ: ЦСКА предложил «Легии» €7 млн за полузащитника молодёжной сборной Польши Шиманьского СМИ: Получивший травму футболист «Зенита» Нобоа расстался с женой
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики19
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение