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«Зенит» и «Урал» объявили стартовые составы
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«Зенит» и «Урал» объявили стартовые составы 

LiveSport.Ru 19 августа 2018
Фото: ФК «Зенит»
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Урала» на матч четвертого тура РПЛ.
«Зенит»: Лунев, Набиуллин, Мевля, Иванович, Смольников, Ерохин, Паредес, Нобоа, Дриусси, Дзюба, Мак.
Запасные: Лодыгин, Кержаков, Анюков, Нету, Чернов, Краневиттер, Оздоев, Эрнани, Заболотный
«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Балажиц, Кулаков, Ходжаниязов, Бавин, Бумаль, Бикфалви, Димитров, Араторе, Ильин
Запасные: Баклов, Полетаев, Ароян, Динга, Данцев, Егорычев, Евсеев, Эль Кабир, Юсупов
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Начало матча — в 19:00. Главный арбитр — Станислав Васильев.
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