Семин: первая победа всегда очень сложная 

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин поделился комментариями по поводу первой победы своего клуба в новом сезоне Российской премьер-лиги (1:0), сообщает Sport24.
"Превзошли соперника в результативном ударе после углового. Первый тайм был с нашим преимуществом, во втором "Крылья" перехватили инициативу, у них были моменты, чтобы сравнять счет.
Я всем доволен. Первая победа всегда очень сложная. Победа есть победа. Три очка очень важны для нас, потому что их давно не было", — заявил Семин в эфире "Матч Премьер".
Ранее польский новичок столичного "Локомотива" Гжегож Крыховяк забил дебютный гол за свой новый клуб в матче против самарского клуба "Крылья Советов".