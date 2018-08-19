Милонов заступился за Федорива

Депутат предложил принять извинения украинского футболиста Федорива

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал поступок украинского защитника «Нижнего Новгорода» Виталия Федорива , который не повернулся в сторону флага России во время исполнения гимна перед матчем седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Сочи».

«Ну раз человек прокомментировал, то думаю тема исчерпана. У нас полным-полно людей, которые не являются публичными личностями и открыто плюют в наш флаг. Ну может неловко так получилось, может он сосредоточился на молитве, на мыслях. Всякое бывает», — приводит слова Милонова Sport24.

Он отметил, что если бы российский гражданин играл бы в украинской лиге то для него было бы нормальным повернуться лицом к флагу Украины, поскольку это норма приличия.

«Давайте примем его извинения и не будем уподобляться его сородичам, потому что там дикари и у них обострены чувства. Надо быть милосердным, мы же помним, что там люди взрощены в абсолютно глупой атмосфере. Так что дадим возможность у нас адаптироваться им и привыкнуть к нормам поведения человека», — добавил депутат.

Ранее Федорив объяснил, почему не повернулся лицом в сторону флага России во время исполнения гимна страны перед матчем седьмого тура ФНЛ с «Сочи».