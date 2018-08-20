Дзюба обратился к «эквадорскому пингвиненку»

Дзюба пожелал скорейшего выздоровления «эквадорскому пингвиненку»

Эквадорец получил травму в матче 4-го тура чемпионата России против "Урала". Хавбек не смог самостоятельно покинуть поле, а после игры был доставлен в больницу.

"Дорогой мой эквадорский пингвиненок! Желаю тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Мы тебя ждем и уже скучаем! Я верю, что ты сможешь пройти это испытание! Мы с тобой", — написал форвард.

СМИ сообщили, что травма 33-летнего Нобоа оказалась серьезной, из-за чего он может пропустить порядка шести месяцев.