Дзюба обратился к «эквадорскому пингвиненку»

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба пожелал скорейшего выздоровления получившему травму одноклубнику Кристиану Нобоа, передает "Советский спорт".
Эквадорец получил травму в матче 4-го тура чемпионата России против "Урала". Хавбек не смог самостоятельно покинуть поле, а после игры был доставлен в больницу.
"Дорогой мой эквадорский пингвиненок! Желаю тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Мы тебя ждем и уже скучаем! Я верю, что ты сможешь пройти это испытание! Мы с тобой", — написал форвард.
СМИ сообщили, что травма 33-летнего Нобоа оказалась серьезной, из-за чего он может пропустить порядка шести месяцев.