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В Британии захотели помешать российским футболистам
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В Британии захотели помешать российским футболистам 

Рамблер 20 августа 2018
Фото: РИА Новости
Издание Daily Record сообщает, что российский клуб «Уфа» может пропустить первую игру квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы с шотландской командой «Рейнджерс».
По данным газеты, у футболистов могут возникнуть проблемы с получением британских виз: из-за короткого перерыва после игры «Уфы» с люксембургским клубом «Прогресс Нидеркорн» у футболистов якобы не хватит времени на получение документов «обычным способом».
При этом гендиректор уфимского клуба Шамиль Газизов заявил «Спорт-Экспрессу», что с визами все будет нормально. Он рассказал, что игроки начали подавать документы утром 20 августа. По его словам, заявки на получение виз будут рассматриваться в течение суток, а не пяти дней, как сообщают британские СМИ.
«Похоже, в Британии неверно перевели мои слова. Потому что я говорил, что до матча осталось пять дней и нужно оперативно решать вопрос с визами, что мы сейчас и делаем», — пояснил Газизов.
ТАСС отмечает, что средний срок рассмотрения британской визы в ускоренном режиме составляет от трех до пяти дней.
16 августа «Уфа» сыграла вничью (2:2) с люксембургским клубом в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ и вышла в следующий раунд. Первая встреча с «Рейнджерс» должна состояться 23 августа в Глазго, ответная — 30 августа в Уфе. Если команда не сможет попасть на игру, ее выступление в Лиге Европы завершится.
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