Отвернувшегося от флага РФ украинца захотели наказать

Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев призвал ввести наказание за демонстрацию неуважения к российскому гимну и другой государственной символике. Об этом сообщает Sport24.ru.

Так Лебедев прокомментировал поведение украинского футболиста Нижнего Новгорода» Виталия Федорива , который отвернулся от флага России во время исполнения гимна перед матчем с «Сочи».

«Хочется у этого Виталия спросить: «Ты не уважаешь гимн России? А деньги, которые ты зарабатываешь в нашей стране, ты уважаешь?» — возмутился Лебедев.

Депутат посоветовал Федориву вернуться на Украину. Он отметил, что там за неуважение к флагу и гимну «бандеровцы быстро голову оторвут». Также Лебедев призвал руководство клуба наказать игрока штрафом или другими санкциями.

В российском уголовном кодексе есть статья 329 о наказании за надругательство над гербом или флагом страны. Максимальное наказание по этой статье составляет один год тюрьмы. Надругательство над флагом или гербом статья описывает как «активные действия, свидетельствующие о неуважительном отношении к ним».

Сам Федорив после инцидента заявил, что с уважением относится к флагу и гимну России. По его словам, он не повернулся к флагу вместе со всеми и продолжил стоять лицом к трибунам, так как читал молитву.

Лебедев назвал такое оправдание «чушью». Он уверен, что Федорив знал, какую реакцию вызовет его поступок, и сделал это специально.

Федорив — уроженец города Межиречье Львовской области. В 2004-2008 годах он выступал за киевское «Динамо», в 2008-м перешел в «Амкар», затем играл в нескольких украинских клубах, а в 2018 году перешел в «Нижний Новгород».