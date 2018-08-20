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Отвернувшегося от флага РФ украинца захотели наказать
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Отвернувшегося от флага РФ украинца захотели наказать 

Рамблер 20 августа 2018
Фото: соцсети
Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев призвал ввести наказание за демонстрацию неуважения к российскому гимну и другой государственной символике. Об этом сообщает Sport24.ru.
Так Лебедев прокомментировал поведение украинского футболиста Нижнего Новгорода» Виталия Федорива, который отвернулся от флага России во время исполнения гимна перед матчем с «Сочи».
«Хочется у этого Виталия спросить: «Ты не уважаешь гимн России? А деньги, которые ты зарабатываешь в нашей стране, ты уважаешь?» — возмутился Лебедев.
Депутат посоветовал Федориву вернуться на Украину. Он отметил, что там за неуважение к флагу и гимну «бандеровцы быстро голову оторвут». Также Лебедев призвал руководство клуба наказать игрока штрафом или другими санкциями.
В российском уголовном кодексе есть статья 329 о наказании за надругательство над гербом или флагом страны. Максимальное наказание по этой статье составляет один год тюрьмы. Надругательство над флагом или гербом статья описывает как «активные действия, свидетельствующие о неуважительном отношении к ним».
Сам Федорив после инцидента заявил, что с уважением относится к флагу и гимну России. По его словам, он не повернулся к флагу вместе со всеми и продолжил стоять лицом к трибунам, так как читал молитву.
Лебедев назвал такое оправдание «чушью». Он уверен, что Федорив знал, какую реакцию вызовет его поступок, и сделал это специально.
Федорив — уроженец города Межиречье Львовской области. В 2004-2008 годах он выступал за киевское «Динамо», в 2008-м перешел в «Амкар», затем играл в нескольких украинских клубах, а в 2018 году перешел в «Нижний Новгород».
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