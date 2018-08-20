Головин рассказал о совете Слуцкого

Головин: Слуцкий советовал мне перейти туда, где я буду счастлив

Фото: Maksim Konstantinov globallookpress.com

Футболист сборной России, перешедший этим летом из московского ЦСКА в клуб французской Лиги 1 «Монако», рассказал, что советовался по поводу трансфера с экс-наставником армейцев Леонидом Слуцким «С Леонидом Викторовичем я всегда очень хорошо общаюсь. Говорил ли он мне уйти в «Челси»? Он мне всегда советовал перейти не в «Челси», а туда, где я буду рад и счастлив. Где мне будет комфортно», — приводит слова полузащитника «Спорт-Экспресс». Он также сказал, что консультировался о переходе с партнёрами по ЦСКА Василием Березуцким и Сергеем Игнашевичем «Они мне говорили, что я в любом случае не ошибусь, куда бы ни уехал. По их словам, я ошибся, если бы остался. Тем не менее не припомню, чтобы кто-то называл определённый клуб, куда мне надо переходить», — добавил Головин. Ранее Головин рассказал, при каких обстоятельствах получил травму.