Ещё
Головин рассказал о совете Слуцкого
Далее:
Читайте также:
Ещё

Головин: Слуцкий советовал мне перейти туда, где я буду счастлив 

RT на русском 20 августа 2018
Фото: Maksim Konstantinov globallookpress.com
Футболист сборной России, перешедший этим летом из московского ЦСКА в клуб французской Лиги 1 «Монако», рассказал, что советовался по поводу трансфера с экс-наставником армейцев Леонидом Слуцким.
«С Леонидом Викторовичем я всегда очень хорошо общаюсь. Говорил ли он мне уйти в «Челси»? Он мне всегда советовал перейти не в «Челси», а туда, где я буду рад и счастлив. Где мне будет комфортно», — приводит слова полузащитника «Спорт-Экспресс».
Он также сказал, что консультировался о переходе с партнёрами по ЦСКА Василием Березуцким и Сергеем Игнашевичем.
«Они мне говорили, что я в любом случае не ошибусь, куда бы ни уехал. По их словам, я ошибся, если бы остался. Тем не менее не припомню, чтобы кто-то называл определённый клуб, куда мне надо переходить», — добавил Головин.
Ранее Головин рассказал, при каких обстоятельствах получил травму.
RT на русском: последние новости
«Ростов» обыграл тульский «Арсенал» в матче пятого тура РПЛ СМИ: ЦСКА предложил «Легии» €7 млн за полузащитника молодёжной сборной Польши Шиманьского СМИ: Получивший травму футболист «Зенита» Нобоа расстался с женой
Комментарии1  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики16
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение