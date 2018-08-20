Названа тройка лучших футболистов сезона 2017/18

Стали известны три претендента на звание лучшего футболиста сезона-2017/18

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал трёх кандидатов на звание лучшего игрока минувшего сезона в Европе.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Обладатель награды определится 30 августа в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне Модрич и Роналду стали победителями главного европейского клубного турнира в составе «Реала», переиграв в финале «Ливерпуль».

Ранее Модрич признался, что сам обратился к «Интеру» по поводу возможности трансфера.