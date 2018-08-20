Смолов мечтает о переходе в европейский клуб

Смолов заявил, что хотел бы после «Локомотива» перейти в европейский клуб

Российский нападающий Федор Смолов хотел бы из московского "Локомотива" попасть в один из европейских клубов. Об этом футболист рассказал журналистам.

28-летний форвард стал игроком "Локомотива" 9 августа, подписав контракт на три года. "Я рад, что оказался в "Локомотиве", поэтому не совсем правильно рассуждать, собираюсь ли я куда-то дальше. Мне 28 лет, поэтому поживем, увидим. Можно сказать, планы попробовать себя в Европе не отбросил", — заявил Смолов.

Он отметил, что его отлично встретили в новом клубе. "Большое спасибо ребятам, тренерскому штабу, что тепло меня приняли, у меня ощущение, что я не неделю нахожусь в команде, а год минимум. Эта команда может решать самые высокие задачи, учитывая, то "Локомотив" — действующий чемпион, поэтому будем стараться повторить прошлогодний результат. Я выбрал эту команду, потому что это победитель, который играет в Лиге чемпионов и имеет достаточно сильный состав", — сказал нападающий.

"Все ребята на бытовом уровне знают слова по-английски, но мне будет попроще, потому что я немного владею английским и никогда не испытывал проблем. Я ни на кого не смотрю сверху вниз, потому что мы одна команда, все равны, единый коллектив, только таким образом можно добиваться результатов", — добавил футболист.

Смолов перешел в "Локомотив" из "Краснодара", за который он провел 101 матч и отметился 64 голами и 21 результативной передачей. В сезонах-2015/16 и 2016/17 он становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Также он выступал за московское "Динамо", махачкалинский "Анжи", екатеринбургский "Урал" и голландский "Фейенорд".

За сборную России Смолов провел 37 матчей и забил 12 мячей. В составе национальной команды он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. Смолов принял участие в пяти матчах турнира, не отметившись результативными действиями.