СМИ попросили отредактировать фамилию футболиста

Роскомнадзор попросил СМИ отредактировать «неприличную» фамилию футболиста

«Только что позвонили из управления Роскомнадзора по Северо-западному округу — попросили изменить фамилию футболиста Пола Хуиа. «Например, написать имя-фамилию на английском». Ждем, когда доберутся до чемпионата Аргентины с «Химнасией де Хухуй», — написал Навоша в своем Twitter.

Статья про бывшего вратаря сборной Соломоновых островов под заголовком «Пол **** — футболист. И он играл против России» была опубликована на прошлой неделе.

Пол Хуиа (англ. Paul Huia) — футболист из Соломоновых островов, выступавший на позиции вратаря. Игрок сборных своей страны по футболу, мини-футболу и пляжному футболу. По данным FIFA, Пол Хуиа стал первым в мире футболистом, участвовавшим в официальных матчах чемпионатов мира по трем разновидностям футбола.

Ранее глава Роскомнадзора придумал способ борьбы с матом.

В конце 2013 года Роскомнадзор составил список из четырех слов, за употребление которых СМИ будут получать официальное предупреждение. Прочие бранные выражения допустимы в прессе и на сайтах с возрастным ограничением «16+», а на радио и телевидении — после 21.00.