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СМИ попросили отредактировать фамилию футболиста
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Роскомнадзор попросил СМИ отредактировать «неприличную» фамилию футболиста 

Деловая газета «Взгляд» 20 августа 2018
Фото: fifa.com
Генеральный директор спортивного сайта Sports.ru Дмитрий Навоша рассказал о том, что Роскомнадзор попросил отредактировать в статье фамилию футболиста Пола Хуиа (в оригинальной транскрипции пишется через «я»).
«Только что позвонили из управления Роскомнадзора по Северо-западному округу — попросили изменить фамилию футболиста Пола Хуиа. «Например, написать имя-фамилию на английском». Ждем, когда доберутся до чемпионата Аргентины с «Химнасией де Хухуй», — написал Навоша в своем Twitter.
Статья про бывшего вратаря сборной Соломоновых островов под заголовком «Пол **** — футболист. И он играл против России» была опубликована на прошлой неделе.
Пол Хуиа (англ. Paul Huia) — футболист из Соломоновых островов, выступавший на позиции вратаря. Игрок сборных своей страны по футболу, мини-футболу и пляжному футболу. По данным FIFA, Пол Хуиа стал первым в мире футболистом, участвовавшим в официальных матчах чемпионатов мира по трем разновидностям футбола.
Ранее глава Роскомнадзора придумал способ борьбы с матом.
В конце 2013 года Роскомнадзор составил список из четырех слов, за употребление которых СМИ будут получать официальное предупреждение. Прочие бранные выражения допустимы в прессе и на сайтах с возрастным ограничением «16+», а на радио и телевидении — после 21.00.
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