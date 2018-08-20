«Динамо» разгромило «Уфу», одержав первую победу в текущем сезоне РПЛ

Московский футбольный клуб "Динамо" обыграл "Уфу" со счетом 3:0 в домашнем матче четвертого тура Российской премьер— лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Арена-Химки".

"Динамо" одержало первую победу в РПЛ в сезоне-2018/19. При этом команда не потерпела ни одного поражения, только санкт-петербургский "Зенит" и московский "Спартак" также идут после четырех туров без поражений. В трех первых турах "Динамо" сыграло вничью.

"Динамо" поднялось на шестое место в таблице, набрав 6 очков. "Уфа" опустилась на 11-ю строчку, в активе команды 4 очка.

В следующем матче 25 августа "Динамо" на выезде сыграет со "Спартаком". "Уфа" 26 августа примет "Зенит". 23 августа уфимский клуб проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы — на выезде против шотландского "Рейнджерс".