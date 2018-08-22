Вратарь «Спартака» хочет играть за «Барселону»

Вратарь красно-белых отметил, что ему импонирует игра голкипера каталонского клуба Марка-Андре тер Штегена.

"Не думаю ни о какой "Барселоне", вообще не зациклен на этом. Еще раз: да, попасть в "Барселону" — это главная мечта. Я болею за эту команду и между Лионелем Месси и Криштиану Роналду всегда выберу Месси. Но на данный момент все мои мысли только о "Спартаке". За пять с половиной лет я стал красно-белым полностью, с ног до головы", — сказал футболист в эфире радиостанции "Спорт FM".

20-летний Максименко находится в системе столичного клуба с 2013 года. За основную команду он дебютировал 28 июля 2018 года в игре против "Оренбурга".

Ранее сообщалось, что Максименко "не загонялся" по поводу ошибки в матче с ПАОКом.