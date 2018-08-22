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Вратарь «Спартака» хочет играть за «Барселону»
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Вратарь «Спартака» хочет играть за «Барселону» 

Газета.Ru 22 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Голкипер московского "Спартака" Александр Максименко признался, что мечтает выступать за "Барселону", передает "Советский спорт".
Вратарь красно-белых отметил, что ему импонирует игра голкипера каталонского клуба Марка-Андре тер Штегена.
"Не думаю ни о какой "Барселоне", вообще не зациклен на этом. Еще раз: да, попасть в "Барселону" — это главная мечта. Я болею за эту команду и между Лионелем Месси и Криштиану Роналду всегда выберу Месси. Но на данный момент все мои мысли только о "Спартаке". За пять с половиной лет я стал красно-белым полностью, с ног до головы", — сказал футболист в эфире радиостанции "Спорт FM".
20-летний Максименко находится в системе столичного клуба с 2013 года. За основную команду он дебютировал 28 июля 2018 года в игре против "Оренбурга".
Ранее сообщалось, что Максименко "не загонялся" по поводу ошибки в матче с ПАОКом.
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