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Уткин сравнил новый стадион «Динамо» с лаптем
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Уткин сравнил новый стадион «Динамо» с лаптем
Евро-футбол.Ру
20 августа 2018
Комментарии
3
Фото: Евро-футбол.Ру
Известный телекомментатор
Василий Уткин
сравнил новый стадион московского "Динамо" с лаптем.
Ироничную запись шоумен оставил в своём "твиттере".
Смешновато, Динамо!)
pic.twitter.com/3HqK3bvymQ
— Василий Уткин (@radioutkin)
20 августа 2018 г.
Напомним, открытие стадиона "имени
Льва Яшина
" запланировано конец текущего года.
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