Уткин сравнил новый стадион «Динамо» с лаптем 

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​Тухель отправит Буффона в запас

ЦСКА близок к подписанию полузащитника "Легии" за 7 млн евро

УЕФА оштрафовал "Спартак" на 31 тысячу евро по итогам домашнего матча с ПАОКом