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Уткин сравнил новый стадион «Динамо» с лаптем
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Уткин сравнил новый стадион «Динамо» с лаптем 

Евро-футбол.Ру 20 августа 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Известный телекомментатор Василий Уткин сравнил новый стадион московского "Динамо" с лаптем.
Ироничную запись шоумен оставил в своём "твиттере".
Напомним, открытие стадиона "имени Льва Яшина" запланировано конец текущего года.
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