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Уткин сравнил успех Дзюбы с анекдотом
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Комментатор Уткин сравнил успешный отрезок в карьере Дзюбы с анекдотом 

Газета.Ru 21 августа 2018
Фото: РИА Новости
Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал успешный отрезок в карьере нападающего сборной России и петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, передает Sport24.
"Это лучшие полгода в жизни Дзюбы. Я боюсь, что они скоро закончатся, но ничего страшного в этом нет. У него получается все, вплоть до иррационального.
Это анекдот о человеке, который шел топиться и случайно поймал золотую рыбку, которая сказала, что все его желания будут исполняться. В конце концов этот человек сказал, что хочет познакомиться с индианкой. С индианкой у него тоже все получилось. И в конце концов она говорит: "Что ты еще хочешь?" А он отвечает: "Хочу у тебя точку на лбу стереть". Она дает добро, а он стирает и хохочет. Говорит: "Представляешь, я кока-колу выиграл".
Вот это сейчас происходит с Дзюбой. Я не имею в виду встречу с индианкой. Эта же степень везения сейчас у Дзюбы. У него сейчас прекрасное время, можно только позавидовать", — поделился Уткин.
Ранее Дзюба пожелал скорейшего выздоровления "эквадорскому пингвиненку".
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