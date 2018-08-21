Ярость «Краснодара»: «Ари грозит огромная дисквалификация»

«Краснодар» по-прежнему не согласен с положительной оценкой работы арбитра Сергея Лапочкина в матче «быков» со «Спартаком» в четвертом туре РПЛ, а форварду черно-зеленых Ари грозит восьмиматчевая дисквалификация после удаления за удар головой защитника Себастьяна Жиго и комментариев игрока в прессе.

Не утихает скандал вокруг матча четвертого тура Российской премьер-лиги, в котором московский «Спартак» на выезде вырвал трудную победу у «Краснодара» (1:0).

В конце матча арбитр, по мнению «быков» и их форварда Ари, участвовавшего в обоих эпизодах, не назначил в ворота москвичей два пенальти. Сначала за якобы имевшую место игру рукой у Лоренсо Мельгарехо, а затем за фол Квинси Промеса , наступившего получившему российский паспорт бразильцу на ногу в штрафной красно-белых.

Взбешенный Ари не справился с эмоциями и, вскочив на ноги, боднул головой защитника Себастьяна Жиго, подбежавшего к нему и потребовавшего прекратить симулировать. За это нападающий «Краснодара» отправился в раздевалку чуть раньше времени с красной карточкой.

Между этими событиями случился гол Зе Луиша после подачи углового и скидки Жиго, который и принес команде Массимо Карреры заветные три очка.

Несмотря на положительную оценку работы бригады арбитров во главе с санкт-петербуржцем Сергеем Лапочкиным со стороны департамента судейства, «быки» остались при своем мнении, что именно судьи украли у них заслуженную по игре победу.

При этом «Краснодар» отметил, что Лапочкин отработал уже третий подряд матч клуба со «Спартаком», припомнил пенальти в ворота черно-зеленых, назначенный после спорного фола Андреаса Гранквиста на Зе Луише в прошлом сезоне, а также выложил нарезку моментов, отснятых имеющейся на стадионе системы видеопомощи арбитрам VAR, которая, по мнению клуба, показывает ошибки арбитра.

«Александр Анатольевич заявляет, что якобы два футболиста прыгали, один другого не видел… Но если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что Ари не прыгал. Вообще. Так действовал только Промес. Почему тогда Егоров говорит, что прыгали оба? — заявил «Спорт-Экспрессу» генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг в ответ на оценку ключевых эпизодов главой департамента судейства РФС Александром Егоровым. — Да и мог ли Ари совершать какие-либо футбольные действия после того, как ему наступили на ногу? Мог ли он дальше двигаться и продолжать играть в футбол? Мне кажется, нет».

Кроме того, в Краснодаре заметили, что при работе Лапочкина «Спартак» выиграл 19 из 25-ти проведенных матчей, а сами черно-зеленые уступили в последних шести встречах, которые обслуживал этот арбитр.

«Я абсолютно спокойно отношусь к этой статистике. «Краснодар» играл с топовыми соперниками, а «Спартак» — с разными, можно сказать, со всеми. Так получилось», — сказал сам рефери в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также он отрицательно ответил на вопрос, не напрягает ли его тот факт, что после резонансного субботнего противостояния его стали называть «спартаковским судьей».

«Нет, конечно, не напрягает. Сегодня называют спартаковским судьей, завтра еще каким-то. Болельщикам и журналистам же надо что-то говорить. Так что я абсолютно спокоен», — заметил Лапочкин.

В итоге глава департамента судейства РФС в очередной раз за эти дни вынужден был вступиться за своего подопечного.

«Понимаю, что Ари сейчас грозит огромная дисквалификация, и громоотводом пытаются сделать арбитров. Никто не сказал, что он ведет себя по-хамски, мог нанести травму игроку, зациклившись на судье. В футболе играют, а не дерутся, — приводит слова Егорова «Чемпионат».

— Может, кто-то перепутал футбол и октагон? Почему Ари так себя ведет? Это уже не первый случай. Он сказал про то, что московским командам помогают. Пусть московские команды зададут ему вопрос, что он имел в виду и что он знает.

Я понимаю эмоции руководителей «Краснодара» и желание защитить свой клуб, но призываю не искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Я полностью доверяю Лапочкину. По большому счету больших претензий к нему по этой игре нет.

Мы не роботы. Даже VAR не панацея, человеческий фактор всегда был, есть и будет. У меня есть к арбитру вопросы, но это несущественные ошибки, которые ни к чему криминальному не привели».

Напомним, что по итогам матча Ари за свою красную карточку, а также высказывания в прессе может получить длительную дисквалификацию, вплоть до восьми встреч.