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Бекхэм получит награду УЕФА
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Дэвид Бекхэм получит награду президента УЕФА 

ТАСС 21 августа 2018
Фото: Reuters
Бывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм получит награду президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба организации.
"Награда президента УЕФА вручается за выдающиеся достижения, высочайший профессионализм и образцовые личные качества, — сказал президент УЕФА Александер Чеферин. — Я выбрал Бекхэма в качестве лауреата этого года за его роль мирового посла футбола, за продвижение футбола и его ценностей во всех уголках планеты. Его неустанная деятельность в гуманитарной сфере помогла многим детям по всему миру, и этот факт нельзя не отметить. Бекхэм — настоящий футбольный идол своего поколения".
"Получить награду президента УЕФА — большая честь для меня, — отметил Бекхэм. — В ходе своей карьеры я всегда выкладывался на 100% и старался придерживаться принципов командного духа и fair play. Рад, что присоединяюсь к яркой когорте игроков, получивших эту награду в прежние годы. Многие из незабываемых моментов моей карьеры пришлись на матчи Лиги чемпионов, в том числе и волшебный вечер в Барселоне в 1999-м, когда мы в драматичном стиле взяли верх над "Баварией".
Награда президента УЕФА вручается с 1998 года, ее первым обладателем стал председатель Европейской комиссии в 1985-1995 годах Жак Делор, в 1999, 2015 и 2016 годах награда не вручалась. В прошлом году Чеферин вручил награду президента УЕФА итальянскому футболисту Франческо Тотти, завершивший карьеру весной 2017 года.
Бекхэм завершил спортивную карьеру в 2013 году, он выступал за английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал", американский "Лос-Анджелес Гэлакси", итальянский "Милан" и французский ПСЖ. Он является чемпионом Англии, Испании, Франции, обладателем Кубка Главной футбольной лиги (MLS), победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка Испании. В составе сборной Англии он провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей.
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