Бекхэм получит награду УЕФА

Дэвид Бекхэм получит награду президента УЕФА

"Награда президента УЕФА вручается за выдающиеся достижения, высочайший профессионализм и образцовые личные качества, — сказал президент УЕФА Александер Чеферин. — Я выбрал Бекхэма в качестве лауреата этого года за его роль мирового посла футбола, за продвижение футбола и его ценностей во всех уголках планеты. Его неустанная деятельность в гуманитарной сфере помогла многим детям по всему миру, и этот факт нельзя не отметить. Бекхэм — настоящий футбольный идол своего поколения".

"Получить награду президента УЕФА — большая честь для меня, — отметил Бекхэм. — В ходе своей карьеры я всегда выкладывался на 100% и старался придерживаться принципов командного духа и fair play. Рад, что присоединяюсь к яркой когорте игроков, получивших эту награду в прежние годы. Многие из незабываемых моментов моей карьеры пришлись на матчи Лиги чемпионов, в том числе и волшебный вечер в Барселоне в 1999-м, когда мы в драматичном стиле взяли верх над "Баварией".

Награда президента УЕФА вручается с 1998 года, ее первым обладателем стал председатель Европейской комиссии в 1985-1995 годах Жак Делор , в 1999, 2015 и 2016 годах награда не вручалась. В прошлом году Чеферин вручил награду президента УЕФА итальянскому футболисту Франческо Тотти , завершивший карьеру весной 2017 года.