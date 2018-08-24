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Полузащитник «Легии» близок к переходу в ЦСКА
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СМИ: полузащитник «Легии» близок к переходу в ЦСКА 

LiveSport.Ru 10 часов назад
Фото: przegladsportowy.pl
Полузащитник «Легии» и молодежной сборной Польши Себастьян Шиманьски может перейти в московский ЦСКА.
Как сообщил польский журналист Конрад Витко в Twitter, Шиманьски уже начал оформлять российскую визу.
«Себастьян Шиманьски оформляет российскую визу. Велика вероятность того, что это связано с его трансфером в ЦСКА», — написал Витковски.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЦСКА может заплатить за польского футболиста 7 миллионов евро.
19-летний Шиманьски является воспитанником «Легии». В прошлом сезоне на его счету 21 матч в чемпионате Польши и 4 забитых гола.
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