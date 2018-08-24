Уход Зидана и Роналду не огорчил «Реал»

Защитник "Реала" Начо заявил, что жизнь после ухода главного тренера команды Зинедина Зидана и нападающего Криштиану Роналду продолжается, передает "Советский спорт".
Защитник мадридского клуба считает, что, несмотря на потери, команда должна развиваться и соперничать с остальными клубами.
"Зидан и Роналду были очень важными личностями для "Реала", однако мы усилимся и продолжим бороться.
Мы верим в свои силы. Очевидно, что Зидан и Роналду были весьма важны для "Реала" в последние несколько лет, однако жизнь продолжается и без них. Мы должны развивать собственные сильные стороны и продолжать соперничать", — приводит слова футболиста Goal.
Ранее в "Барселоне" усомнились в честности побед "Реала" в Лиге чемпионов.