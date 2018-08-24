Ещё
Уход Зидана и Роналду не огорчил «Реал»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Защитник «Реала»: жизнь продолжается и без Зидана и Роналду 

Газета.Ru 22 часа назад
Фото: Reuters
Защитник "Реала" Начо заявил, что жизнь после ухода главного тренера команды Зинедина Зидана и нападающего Криштиану Роналду продолжается, передает "Советский спорт".
Защитник мадридского клуба считает, что, несмотря на потери, команда должна развиваться и соперничать с остальными клубами.
"Зидан и Роналду были очень важными личностями для "Реала", однако мы усилимся и продолжим бороться.
Мы верим в свои силы. Очевидно, что Зидан и Роналду были весьма важны для "Реала" в последние несколько лет, однако жизнь продолжается и без них. Мы должны развивать собственные сильные стороны и продолжать соперничать", — приводит слова футболиста Goal.
Ранее в "Барселоне" усомнились в честности побед "Реала" в Лиге чемпионов.
Газета.Ru: последние новости
Уткин пожертвовал миллион рублей на благотворительность В матче чемпионата России футболист выбил мяч за пределы стадиона Названы самые популярные футбольные клубы в мире
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики16
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение