Уход Зидана и Роналду не огорчил «Реал»

Защитник «Реала»: жизнь продолжается и без Зидана и Роналду

Защитник мадридского клуба считает, что, несмотря на потери, команда должна развиваться и соперничать с остальными клубами.

"Зидан и Роналду были очень важными личностями для "Реала", однако мы усилимся и продолжим бороться.

Мы верим в свои силы. Очевидно, что Зидан и Роналду были весьма важны для "Реала" в последние несколько лет, однако жизнь продолжается и без них. Мы должны развивать собственные сильные стороны и продолжать соперничать", — приводит слова футболиста Goal.

Ранее в "Барселоне" усомнились в честности побед "Реала" в Лиге чемпионов.