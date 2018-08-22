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Легенда сборной Украины возглавил венгерский клуб
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Легенда сборной Украины возглавил венгерский клуб 

Газета.Ru 22 августа 2018
Фото: shakhtar.com
Прославленный украинский футболист и бывший главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров возглавил венгерский клуб "Ференцварош", сообщает официальный сайт клуба.
Экс-наставник киевлян сменил на посту "Ференцвароша" многолетнего тренера команды Томаса Долла, под руководством которого клуб завоевал пять трофеев. Ассистировать Реброву будет его помощник по "Динамо" испанец Альберто Босх.
44-летний Ребров завершил карьеру футболиста в 2009 году. Киевское "Динамо" специалист тренировал с 2014 по 2017 год. Последним местом его работы был клуб "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что тренер сборной Украины обозначил свою цель на ближайшие два года.
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