Легенда сборной Украины возглавил венгерский клуб

Прославленный украинский футболист и бывший главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров возглавил венгерский клуб "Ференцварош", сообщает официальный сайт клуба.

Экс-наставник киевлян сменил на посту "Ференцвароша" многолетнего тренера команды Томаса Долла, под руководством которого клуб завоевал пять трофеев. Ассистировать Реброву будет его помощник по "Динамо" испанец Альберто Босх.

44-летний Ребров завершил карьеру футболиста в 2009 году. Киевское "Динамо" специалист тренировал с 2014 по 2017 год. Последним местом его работы был клуб "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Украины обозначил свою цель на ближайшие два года.