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УЕФА намерен ввести VAR с 1/4 финала Лиги чемпионов
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УЕФА намерен ввести VAR с 1/4 финала Лиги чемпионов 

RT на русском 22 августа 2018
Фото: © Friedemann Kohler globallookpress.com
Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерено ввести систему видеопомощи арбитрам (VAR), начиная с матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.
В УЕФА позитивно оценили опыт системы VAR на прошедшем в России чемпионате мира 2018 года и считают, что её использование позволит избежать результативных ошибок в решающих матчах главного еврокубкового турнира, сообщает The Times.
Вопрос будет подниматься на сентябрьской встрече УЕФА. Также в рамках обсуждения будет использоваться вопрос применения технологий на чемпионате Европы 2020 года. В случае положительного решения УЕФА откажется от использования дополнительных судей за воротами.
Ранее в СМИ сообщалось, что в итальянской Серии А систему VAR станут использовать на экранах стадионов.
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