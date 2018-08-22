УЕФА намерен ввести VAR с 1/4 финала Лиги чемпионов

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерено ввести систему видеопомощи арбитрам (VAR), начиная с матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

В УЕФА позитивно оценили опыт системы VAR на прошедшем в России чемпионате мира 2018 года и считают, что её использование позволит избежать результативных ошибок в решающих матчах главного еврокубкового турнира, сообщает The Times

Вопрос будет подниматься на сентябрьской встрече УЕФА. Также в рамках обсуждения будет использоваться вопрос применения технологий на чемпионате Европы 2020 года. В случае положительного решения УЕФА откажется от использования дополнительных судей за воротами.

Ранее в СМИ сообщалось, что в итальянской Серии А систему VAR станут использовать на экранах стадионов.