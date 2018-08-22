Ещё
Влашич оценил уровень РПЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новичок футбольного ЦСКА Влашич оценил уровень РПЛ 

RT на русском 22 августа 2018
Фото: pfc-cska.com
Новичок московского ЦСКА хорват Никола Влашич, перешедший в аренду из английского «Эвертона», оценил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ).
«На мой взгляд, он очень приличный. Сложно сравнивать с Англией, но точно значительно выше хорватского первенства, где я ранее выступал. Очень много борьбы, стыков, минимум пространства и времени для принятия решений», — цитирует Влашича bobsoccer.ru.
Он поделился впечатлениями от первых дней в ЦСКА и отказался обсуждать, что будет по окончании арендного соглашения с московскими армейцами.
«Болельщики признали меня, я очень счастлив. В далёкое будущее не заглядываю, даже не думаю, что будет потом. Придёт время, тогда и примем решение. Важнее всего то, что мне очень нравится в ЦСКА, меня здесь отлично приняли», — заявил Влашич.
Ранее новобранец ЦСКА Влашич выразил уверенность, что сможет помочь армейскому клубу.
RT на русском: последние новости
«Ростов» обыграл тульский «Арсенал» в матче пятого тура РПЛ СМИ: Получивший травму футболист «Зенита» Нобоа расстался с женой СМИ: ЦСКА предложил «Легии» €7 млн за полузащитника молодёжной сборной Польши Шиманьского
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики16
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение