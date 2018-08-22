Новичок футбольного ЦСКА Влашич оценил уровень РПЛ

Новичок московского ЦСКА хорват Никола Влашич , перешедший в аренду из английского «Эвертона», оценил уровень Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На мой взгляд, он очень приличный. Сложно сравнивать с Англией, но точно значительно выше хорватского первенства, где я ранее выступал. Очень много борьбы, стыков, минимум пространства и времени для принятия решений», — цитирует Влашича bobsoccer.ru.

Он поделился впечатлениями от первых дней в ЦСКА и отказался обсуждать, что будет по окончании арендного соглашения с московскими армейцами.

«Болельщики признали меня, я очень счастлив. В далёкое будущее не заглядываю, даже не думаю, что будет потом. Придёт время, тогда и примем решение. Важнее всего то, что мне очень нравится в ЦСКА, меня здесь отлично приняли», — заявил Влашич.

Ранее новобранец ЦСКА Влашич выразил уверенность, что сможет помочь армейскому клубу.