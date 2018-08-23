Ещё
«Реал» может купить Мбаппе
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: «Реал» может купить Мбаппе 

Газета.Ru 23 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Мадридский "Реал" не оставляет надежды осуществить трансфер нападающего сборной Франции и "ПСЖ" Кильяна Мбаппе, сообщает "Советский спорт".
По информации AS, мадридская команда может подписать французского футболиста в последний день трансферного окна, 31 августа.
Поспособствовать этому может Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который вынесет свое решение о санкциях в отношении парижского клуба за вероятное нарушение финансового fair-play 30 августа.
Если будут применены серьезные санкции в адрес "ПСЖ", то клубу придется продать какого-нибудь дорогостоящего футболиста, чем и хочет воспользоваться "Реал".
Ранее агент сообщил, что Модрич стал причиной ухода Роналду из "Реала".
Газета.Ru: последние новости
Уткин пожертвовал миллион рублей на благотворительность В матче чемпионата России футболист выбил мяч за пределы стадиона Названы самые популярные футбольные клубы в мире
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики16
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение