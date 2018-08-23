«Реал» может купить Мбаппе

Мадридский "Реал" не оставляет надежды осуществить трансфер нападающего сборной Франции и "ПСЖ" Кильяна Мбаппе, сообщает "Советский спорт".
По информации AS, мадридская команда может подписать французского футболиста в последний день трансферного окна, 31 августа.
Поспособствовать этому может Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который вынесет свое решение о санкциях в отношении парижского клуба за вероятное нарушение финансового fair-play 30 августа.
Если будут применены серьезные санкции в адрес "ПСЖ", то клубу придется продать какого-нибудь дорогостоящего футболиста, чем и хочет воспользоваться "Реал".
Ранее агент сообщил, что Модрич стал причиной ухода Роналду из "Реала".