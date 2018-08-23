СМИ: «Реал» может купить Мбаппе

По информации AS, мадридская команда может подписать французского футболиста в последний день трансферного окна, 31 августа.

Поспособствовать этому может Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который вынесет свое решение о санкциях в отношении парижского клуба за вероятное нарушение финансового fair-play 30 августа.

Если будут применены серьезные санкции в адрес "ПСЖ", то клубу придется продать какого-нибудь дорогостоящего футболиста, чем и хочет воспользоваться "Реал".

Ранее агент сообщил, что Модрич стал причиной ухода Роналду из "Реала".