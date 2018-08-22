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ЦСКА поплатился за переход бывшего «наркомана»
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ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей за баннеры фанатов в адрес футболистов «Спартака» 

ТАСС 22 августа 2018
Фото: ТАСС
Московский футбольный клуб ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей и наказан условным закрытием трибуны А с испытательным сроком до конца сезона за оскорбительные баннеры фанатов в адрес перешедшего в "Спартак" Романа Еременко и других футболистов красно— белых, которые были продемонстрированы на матчи с тульским "Арсеналом".
Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
В субботу ЦСКА в матче четвертого тура чемпионата России одержал победу над "Арсеналом" со счетом 3:0. Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.
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