ЦСКА поплатился за переход бывшего «наркомана»

ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей за баннеры фанатов в адрес футболистов «Спартака»

Московский футбольный клуб ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей и наказан условным закрытием трибуны А с испытательным сроком до конца сезона за оскорбительные баннеры фанатов в адрес перешедшего в "Спартак" Романа Еременко и других футболистов красно— белых, которые были продемонстрированы на матчи с тульским "Арсеналом". Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц. В субботу ЦСКА в матче четвертого тура чемпионата России одержал победу над "Арсеналом" со счетом 3:0. Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве.