Футболист «Краснодара» Ари получил трехматчевую дисквалификацию

Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Ари дисквалифицирован на три матча после удаления в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" . Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

"Спартак" в гостевом матче выиграл в субботу у "Краснодара" со счетом 1:0, единственный мяч на 88-й минуте забил форвард гостей Зе Луиш , на 91-й минуте за неспортивное поведение с поля был удален нападающий "Краснодара" Ари. Бразильский форвард, получивший в июле российское гражданство, упал после единоборства с Квинси Промесом в штрафной "Спартака", став требовать назначения пенальти. К нему подошел защитник московской команды Самуэль Жиго и попытался поднять Ари с газона, в ответ форвард ударил защитника головой по лицу. Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин показал Ари красную карточку.

"За агрессивное поведение, выразившееся в умышленный удар соперника без цели завладеть мячом, Ари дисквалифицирован на три матча чемпионата России", — сообщил Григорьянц.

"Ари был на связи по Skype, давал объяснения на русском языке. Мы получили письмо от "Краснодара" за подписью генерального директора, в котором клуб со своей стороны приносит извинения всем участникам матча — болельщикам, телезрителям, членам КДК. В этом письме клуб заверил, что к игроку будут применены дисциплинарные санкции, клуб сделает все, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов", — добавил Григорьянц.

Кроме того, Ари написал письмо в КДК, в котором сообщил, что лично принес извинения Жиго.

Нарушение Ари стало рецидивом

Григорьянц подчеркнул, что все указанное выше стало смягчающими обстоятельствами при вынесении решения. "Но есть и отягчающие, — отметил он. — Ари был удален в финале Кубка России сезона-2016/17, за что он получил шестиматчевую дисквалификацию за драку, из этих шести матчей он отбыл только один. Эти соревнования проводятся под эгидой РФС , поэтому рецидив имеет место быть".

Таким образом, нападающий "Краснодара" не сыграет в предстоящих матчах чемпионата России с "Оренбургом" (26 августа), "Локомотивом" (1 сентября) и "Анжи" (16 сентября).