Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Ари дисквалифицирован на три матча после удаления в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака". Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
"Спартак" в гостевом матче выиграл в субботу у "Краснодара" со счетом 1:0, единственный мяч на 88-й минуте забил форвард гостей Зе Луиш, на 91-й минуте за неспортивное поведение с поля был удален нападающий "Краснодара" Ари. Бразильский форвард, получивший в июле российское гражданство, упал после единоборства с Квинси Промесом в штрафной "Спартака", став требовать назначения пенальти. К нему подошел защитник московской команды Самуэль Жиго и попытался поднять Ари с газона, в ответ форвард ударил защитника головой по лицу. Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин показал Ари красную карточку.
"За агрессивное поведение, выразившееся в умышленный удар соперника без цели завладеть мячом, Ари дисквалифицирован на три матча чемпионата России", — сообщил Григорьянц.
"Ари был на связи по Skype, давал объяснения на русском языке. Мы получили письмо от "Краснодара" за подписью генерального директора, в котором клуб со своей стороны приносит извинения всем участникам матча — болельщикам, телезрителям, членам КДК. В этом письме клуб заверил, что к игроку будут применены дисциплинарные санкции, клуб сделает все, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов", — добавил Григорьянц.
Кроме того, Ари написал письмо в КДК, в котором сообщил, что лично принес извинения Жиго.
Нарушение Ари стало рецидивом
Григорьянц подчеркнул, что все указанное выше стало смягчающими обстоятельствами при вынесении решения. "Но есть и отягчающие, — отметил он. — Ари был удален в финале Кубка России сезона-2016/17, за что он получил шестиматчевую дисквалификацию за драку, из этих шести матчей он отбыл только один. Эти соревнования проводятся под эгидой РФС, поэтому рецидив имеет место быть".
Таким образом, нападающий "Краснодара" не сыграет в предстоящих матчах чемпионата России с "Оренбургом" (26 августа), "Локомотивом" (1 сентября) и "Анжи" (16 сентября).