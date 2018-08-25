Ахметов сыграет с «Рубином» с первых минут 

Стал известен состав московского ЦСКА на матч пятого тура чемпионата России против казанского «Рубина». Наставник «армейцев» Виктор Гончаренко выпустил с первых минут Ильзата Ахметова.
Этот полузащитник пополнил состав ЦСКА в межсезонье. И перебрался он в стан «красно-синих» именно из «Рубина».
Полностью состав ЦСКА выглядит следующим образом: Акинфеев — Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Ефремов — Бийол, Ахметов, Влашич — Жамалетдинов, Эрнандес.
Матч «Рубин» — ЦСКА пройдет на «Казань-Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.