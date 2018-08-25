Ахметов сыграет с «Рубином» с первых минут

Этот полузащитник пополнил состав ЦСКА в межсезонье. И перебрался он в стан «красно-синих» именно из «Рубина».

Полностью состав ЦСКА выглядит следующим образом: Акинфеев — Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Ефремов — Бийол, Ахметов, Влашич — Жамалетдинов, Эрнандес.

Матч «Рубин» — ЦСКА пройдет на «Казань-Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.