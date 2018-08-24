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УЕФА оштрафовал «Спартак» и ПАОК
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УЕФА оштрафовал «Спартак» и ПАОК 

LiveSport.Ru 11 часов назад
Фото: ФК «Спартак»
Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать «Спартак» и ПАОК по итогам матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
«Спартак» оштрафован на 31 тысячу евро за блокировку лестничных проходов на «Открытие Арене», а также выкрикивание запрещенных кричалок фанатами во время ответной игры.
ПАОК оштрафован на 22 тысячи евро за блокировку лестничных проходов на домашнем стадионе команды и использование болельщиками лазерной указки болельщиками во время первого матча.
Напомним, в первом матче ПАОК обыграл «Спартак» со счетом 3:2, а ответная встреча завершилась вничью — 0:0.
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