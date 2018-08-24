УЕФА оштрафовал «Спартак» и ПАОК

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать «Спартак» и ПАОК по итогам матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

«Спартак» оштрафован на 31 тысячу евро за блокировку лестничных проходов на «Открытие Арене», а также выкрикивание запрещенных кричалок фанатами во время ответной игры.

ПАОК оштрафован на 22 тысячи евро за блокировку лестничных проходов на домашнем стадионе команды и использование болельщиками лазерной указки болельщиками во время первого матча.

Напомним, в первом матче ПАОК обыграл «Спартак» со счетом 3:2, а ответная встреча завершилась вничью — 0:0.